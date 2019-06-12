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AÇIK ARTIRMAYLA ARAÇ SATIŞI YAPILACAK

AÇIK ARTIRMAYLA ARAÇ SATIŞI YAPILACAK

Açık artırmayla araç satışı yapılacak

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Akıncılar Belediyesi Meclisi’nin kararı ile belediyeye ait çalışmaz durumdaki FC 195 plakalı kazıcı yükleyici hurda aracın satışı açık artırma usulü ile yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, satış 27 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da Lefkoşa Türk Belediyesi Araç Bakım Yeri (Sanayi Bölgesi’nde) yapılacak.

BRT/TAK

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