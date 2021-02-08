Açık olan işletmeler için ücretsiz PCR testleri devam ediyor
Açık olan işletmeler için ücretsiz PCR testleri devam ediyor
A+A-
Sağlık Bakanlığı açık olan sektörlerde çalışanlar için PCR testlerinin yapılmaya devam edeceğini duyurdu
İşte duyuru :
Marketler, eczaneler, fırınlar, kasaplar, petrol istasyonları gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmelerde çalışanlara bugün ücretsiz PCR testleri yapılmaya devam edecektir.
Buna göre; Lefkoşa Fuar Alanı’nda 08.00-16.00,
Girne Leymosun Kültürevi’nde 08.00-16.00,
Mağusa Devlet Hastanesi’nde 08.00-16.00,
Cengiz Topel Hastanesi’nde 09.00-14.00,
İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda 11.00-16.00,
Mağusa Arena Spor Salonu’nda 08.00-16.00,
Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 09.00-12.00 saatleri arasında Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testleri yapılacaktır.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.