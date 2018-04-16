"AÇIK SAÇIK GİYİNEN KIZLAR BENİ TAHRİK EDİYOR!"

Girne’de önceki gün açık saçık giyinen kızların kendisini tahrik ettiğini öne süren 56 yaşındaki Adnan Uçan 20 yaşındaki kız öğrencilere cinsel saldırıda bulundu

Devrim DEMİR

Girne’de önceki gün güpegündüz sokak ortasında yaşanan olay bölgede paniğe neden oldu.

Özellikle Girne bölgesinde giderek yaygınlaşan, ‘Cinsel saldırı’ ve ‘Müstehcen teşhir’ suçlarına önceki gün bir yenisi daha eklendi.

Girne’de bir üniversitede hukuk fakültesi bölümünde öğrenci olduğu öğrenilen 56 yaşındaki Adnan Uçan, kızların açık saçık giyindiğini öne sürerek, bölgede bulunan iki üniversite öğrencisi genç kıza cinsel tacizde bulunduktan sonra, sokak ortasında pantolonunu indirip cinsel organını gösterdi.

Bölgedekilerin polise durumu bildirmesi üzerine, olay yerine giden polis ekiplerini gören zanlı Uçan, koşarak kaçmaya çalıştığı sırada yere yatarak kurtulmaya çalıştı.

Gözaltına alınan zanlı suçlamaları ret ederken, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, özellikle ‘Cinsel saldırı’ suçlarının Girne bölgesinde yaygınlaştığını ve giderek artış gösterdiğine dikkati çekti.

Mesutoğlu, bölgede incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

“Beni tahrik ediyorsunuz”

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol, zanlı Adnan Uçan’ın ‘Cinsel saldırı’ ve ‘Müstehcen teşhir’ suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Yağız Kol, zanlının önceki gün saat 16.10 sıralarında Karaoğlanoğlu Girne’de Çalışkan Sokak üzerinde, yaşları 20 arasında değişen üniversite öğrencisi genç kızlara “Kızlar açık saçık giyiniyorlar benim orgazm olmam lazım yardımcı olur musunuz sizin için mahsuru yoksa dediğini söyledi.

Kol, zanlının bu sözlü saldırısının ardından fermuarını açarak cinsel organını gösterdiği sırada, bölgedekilerin polise ihbarda bulunduğunu kaydetti.

Kaçmaya çalıştı

Soruşturmayı yürüten polis memuru Yağız Kol, zanlının polisi görmesi üzerine olay yerinden koşarak kaçtığını, daha sonra yere yatarak teslim olduğunu kaydetti.

Olayın yaşandığı yerde incelenmek üzere kamera görüntülerinin emare olarak alındığını kaydeden Kol, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

“Benden para istedi”

Tutukluluk talebinin ardından söz hakkı alan zanlı Adnan Uçan, hukuk öğrencisi olduğunu ve öyle bir suç işlemediğini iddia etti.

Uçan, “Benden para istedi, 600 TL aldı ve geri vermedi. Ben oraya gittim ona paramı vermezse toplum içinde seni rezil ederim dedim. Ben polisi görünce kaçmadım, yere yattım çünkü uyumak istiyordum” sözlerini kullanarak kendini savunurken, tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Havadis