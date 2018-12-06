AÇIKTA BULUNAN ARAÇLARINIZI KALDIRIN!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre bugün öğlen itibarıyla etkisini arttırması beklenen kötü hava koşullarına karşı, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde açıkta bulunan ve park edilmiş araçların kaldırılması çağrısı yaptı.

LTB’den yapılan açıklamada, dün gece saat 23.00’ten beri Gönyeli Barajı’nın taşmasıyla derelerde seviyenin oldukça yükseldiği belirtilerek, gece ilk saatlerden itibaren LTB personelinin sahada kontrol ve müdahale yaptığı, deredeki seviyenin arkadan gelecek yağmurla taşma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.