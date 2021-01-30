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Acil Durum Hastanesi Başhekimi Oygar: Herkes kurallara uymalı

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Oygar: Herkes kurallara uymalı

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Oygar: Herkes kurallara uymalı

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Covid-19 hastaları Pazartesi’den itibaren Acil Durum Hastanesi’ne taşınmaya başlandı. Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Deren Oygar, hastanede 51 hastanın bulunduğunu, 8’inin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi. BRT’ye konuşan Oygar, halkı kurallara uymaya çağırdı. 

BRTK

 

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