ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, son günlerde eşeklerin yol açtığı kazalarla ilgili yapılan karalama kampanyalarının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, devletin acil olarak Yeni Erenköy- Dipkarpaz arasındaki ana yolda önlem almasını istedi.

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki asıl sorunun, Çevre Koruma Dairesi’nin yaklaşık iki senedir eşekleri kafeslerle toplamaya çalıştığı uygulamalar olduğunu savunarak, “Eşeklerin yanlış yerlerden başlanarak toplanması ve kafeslerin az sayıda olması, bu tür olumsuzlukları beraberinde getirmektedir” ifadelerini kullandı.

Borak, devlet yetkililerinin acil olarak, yıllardır bölgedeki ölümlü kazalara yol açan Yenierenköy- Dipkarpaz arasındaki ana yolda önlem alması gerektiğini, aksi takdirde, hem eşeklerin hem de insanların malları ve canlarının bu şekilde kaybolup gideceğini belirtti.

Kafeslerin öncelikli olarak, anayol kenarlarına konması ve buradaki eşeklerin acil toplanıp kapalı alana alınması gerektiğini dile getiren Borak, “Bizler eşeklerin ölmesini istemediğimiz gibi, tek bir insanın burnunun dahi bu şekilde kanamasını asla kabul edemeyiz. Yıllardır canı ve malı ile bu bedeli ödeyen Karpaz halkını da sosyal medya üzerinden yüklenmek ve ötekileştirme yapmak, asla kabul edilebilir bir davranış değildir” dedi.