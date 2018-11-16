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ACİL SERVİS KAPISINI KIRDI!

ACİL SERVİS KAPISINI KIRDI!

Hastaneyi birbirine kattı!

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Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil servisinde önceki gece 22.00 sıralarında N.K.Ö. (E-41), alkol tesiri altında bulunduğu sırada, servisin sürme giriş kapısına ve hasta giriş kapısına vurup kırarak hasara uğrattı. 
Polis bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı. 

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