ACİL SERVİS KAPISINI KIRDI!
Hastaneyi birbirine kattı!
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Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil servisinde önceki gece 22.00 sıralarında N.K.Ö. (E-41), alkol tesiri altında bulunduğu sırada, servisin sürme giriş kapısına ve hasta giriş kapısına vurup kırarak hasara uğrattı.
Polis bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.
Etiketler : Gazimağusa, Devlet Hastanesi, Acil servis, kapı kırma, alkol
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