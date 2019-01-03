ACİL SERVİSTE KENDİSİNE İYİ BAKILMADIĞINI SÖYLEYİP...

Acil serviste kendisine iyi bakılmadığını iddia eden alkollü şahıs ambulansı tekmeledi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde bu sabaha karşı 01.00 sularında T.T.(E-20) 48 promil alkollü olduğu bir esnada yapmış olduğu trafik kazasıyla ilgili, acil serviste muayenesi sırasında kendisine iyi bakılmadığı gerekçesiyle önce bağırdı, sonra da acil servis önündeki ambulansın arka kapısına tekme attı.

Polis Basın Bülteni’nde, bahse konu şahsın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.