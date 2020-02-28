Acil vakalara Kolan ve Yakındoğu Hastanesi’nde bakılıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastnesinde çıkan yangından dolayı, acil vakalara Lefkoşa bölgesinde Gönyeli’deki Kolan Hastanesi ile Yakındoğu Hastanesi acil servislerinde bakılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı’nden edinilen bilgiye göre, Devlet Hastanesindeki acil servisin yangından dolayı hizmet vermediğinden, acil vakalara Gönyeli’deki Kolan Hastanesi ile Yakındoğu Hastanesi’nde bakılacağı kaydedildi.

TAK