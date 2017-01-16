ACILARIN EN BÜYÜĞÜ!
Daha 6 aylıktı...
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Çağdaş-Büşra Uçmak çiftinin 6 aylık oğulları Toprak hayatını kaybetti
Mihriban TAT
Gazimağusalı Çağdaş-Büşra Uçmak çifti dün acıların en büyüğünü yaşadı. Uçmak çiftinin 6 aylık oğulları Toprak, dün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Doğuştan kalp kapakçıklarında sorun olan ve doktorların çocuk büyüyünce ameliyat edilip sağlığının düzeleceği yönündeki söylemi ailenin en büyük moral kaynağı olmuştu.
Ama dün aniden rahatsızlanan küçük Toprak hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
Diyalog
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Etiketler : Çağdaş-Büşra Uçmak, bebek, ölüm
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