ACILI AİLELER EYLEM YAPTI!

Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Ciklos mevkii yakınlarında, meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden dört gencin aileleri ve yakınları dün eylem yaptı.

Sel felaketinin yaşandığı yolda hayatını kaybeden Ahmet Kılıç, Tolga Bekçi, Gaye Soyutok ve Günay Kandaz'ın aileleri ve yakınları kazanın olduğu noktada 'Analar ağlamasın, başka yürekler yanmasın' yazılı pankart açtı. Yaklaşık 30 kişilik bir grubun gerçekleştirdiği eylem nedeni ile polisin önlem aldığı bildirildi. Eylemde kaza yapılan arabanın parçalarının da bulunması dikkat çekti.