ACILI AİLELER TEŞEKKÜR ETTİ!

Safa Güngör’ün Türkiye’ye iade edilme kararının iptal etmesinin ardından acılı aileler basın açıklaması yaptı.

Girne dağ yolunda 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Safa Güngör’ün Türkiye’ye iade edilme kararının iptal etmesinin ardından acılı aileler basın açıklaması yaptı.

“Bizler kazada canlarını kaybeden aileler olarak, yaşadığımız bu süreçte , acımız soğumadan acımıza acı katan iade kararı ile oluşan bu adaletsiz durumu , daha çok haksızlığa mahal vermeden sonuçlanmasına olumlu baktığımızı . Herkesin bu olaylardan empati yapması gerektiğini, gerçek adaletsizliğin ve haksızlığın, gerçek tepki ve hareketler ile düzeltilebileceğini savunduğumuzu bildiririz.

Haklı, hak arayışımızı en insancıl davranış ve sükûnet ile yaptıktan sonra, sonucun olumlu olması bizlere güç katmıştır .

Öncelikle halkımızdan tüm haklı davalarını , doğru tepki ve doğru isteklerle yapmalarını , ayrıca herkesin biraz daha duyarlı olması ve birlik içinde davranmasını temenni etmekteyiz.

Bu kararın iptali ile ilgili olarak, öncelikle Sn: Başbakan Hüseyin Özgürgün , İçişleri Bakanı Sn. Kutlu Evren , İçişleri Müsteşarı Sn. Gürkan Kara ve Bakanlık Müdürü Sn. Hüseyin Amcaoğlu’na aileler olarak teşekkürlerimizi sunarız”

YD