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AÇLIK GREVİNDE 6. GÜN

AÇLIK GREVİNDE 6. GÜN

CAS eski çalışanları açlık grevine devam ediyor

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CAS eski çalışanlarının başlattığı açlık grevi bugün 6’ncı
gününde. 3 kişiyle başlayan açlık grevine 15 kişi ile devam ediliyor.
CAS eski çalışanları Başbakan ile dün gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından açlık grevine devam etme kararı aldı.

Greve katılanlardan bugüne kadar rahatsızlanan 8 kişi yapılan tedavinin ardından eylem yerine geri döndü. 12 Kişi ile devam eden eyleme bugün 3 kişinin daha katılacağı belirtildi.

CAS eski çalışanları Başbakan ile dün yaptıkları görüşmeden sonra kendi aralarında bir değerelendirme yaparak açlık grevine devam etme kararı aldı.

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