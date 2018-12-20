AÇLIK GREVİNE BAŞLADILAR!

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin, CAS şirketinin tasfiyesine karar vermesinin ardından CAS çalışanları Ercan Havalimanı girişindeki çemberde açlık grevine başladı.

CAS çalışanları adına Erkut Öznergiz, BRT’de de yayınlanan “Burası Önemli” programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Öznergiz, CAS’la ilgili süreci anlatarak, gelinen noktada çalışanların tazminatlarının ve 6 aylık maaşlarının ödenmediğini belirtti.

Hükümete tanıdıkları sürenin dolduğunu ve Ercan Havalimanı girişindeki çemberde açlık grevine başladıklarını kaydeden Öznergiz, başka çareleri kalmadığını ve çıktıkları bu yolda kararlı olduklarını söyledi.

Öznergiz, “Tazminatlarımızı almak en doğal hakkımızdır. Bu hakkımızı istiyoruz. Diğer batan kurum ve kuruluşlarda çalışanlara ne yapıldıysa bizede uygulanmasını istiyoruz” dedi.

CAS çalışanları adına konuşan Erkut Öznergiz, açlık grevine 30 kişi ile başladıklarını ama bu sayının her geçen gün artacağını dile getirdi.