Açtırdığı alkol şişelerini aracına yükledi!

Şarkıcı Esra Balamir, önceki akşam Etiler'de bir mekanda; Selin Ciğerci, Ayşegül Yıldız, Aslı Hünel ve Damla Ersubaşı gibi ünlü isimlerin bulunduğu arkadaş grubuyla 41'inci yaşını kutladı. Demet Akalın da yakın arkadaşı Esra Balamir'i yalnız bırakmadı.