Acun Ilcalı ile Gülse Birsel'e Tepki Yağdı

TV8 ekranlarının komedi dizisi Jet Sosyete'nin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel dizinin bu hafta yayınlanmayacağını söyledi. İzleyiciler Gülse Birsel'e ve Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi.

Sezona iddialı başlayan Jet Sosyete dizisinden yine hayranlarına üzecek bir haber geldi.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında ekranlara gelen Jet Sosyete dizisinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, takipçilerine dizinin bu hafta yeni bölümünün yayınlanmayacağını duyurdu.

ACUN'A VE GÜLSE BİRSEL'E TEPKİ YAĞDI

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan dolayısıyla yayın tarihi Çarşamba gününden Perşembe'ye sarkan Jet Sosyete dizisinde sular durulmuyor. Dizinin sevenleri Perşembe gününden memnun kalmazken, Acun Ilıcalı ve Gülse Birsel'e tepki göstermişlerdi. Birsel, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerine kötü haberi duyurdu.

BU HAFTA YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANMAYACAK

Gülse Birsel, daha önce farklı kanallarda ekrana gelen Jet Sosyete dizisinin bu hafta yeni bölümünün yayınlanmayacağını duyurdu. Dizinin hayranları sürekli yapılan değişiklerden sıkılırken, yeni bölümün iptal olma nedenini duyunca Gülse Birsel'e tepkiler yağdırdı.

"SOLUKLANACAĞIZ"

Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu hafta neden ekranlarda olmayacağını şu sözlerle açıkladı: "7 haftadır aralıksız 120 dakikalık bölümlerle yayındayız ve temsili fotoğraftaki haldeyiz. Bu hafta soluklanıp haftaya Perşembeden itibaren Mayıs'ın ilk haftasına kadar yine her Perşembe sizinle olmaya devam edeceğiz. Bizi özleyin."