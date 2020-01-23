Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

Sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan 'O Ses Türkiye'nin hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı, 10 yıldır devam eden yarışma ile ilgili flaş bir hamle yaptı.

Sabah gazetesinden Yüksel Aytuğ'un, "Teşekkürler Acun Ilıcalı" başlıklı yazısı şöyle:

"Acun Ilıcalı, cuma gecesi 'O Ses Türkiye'de müjdeyi verdi.

10 yıldır devam eden yarışmada iz bırakmış 24 eski yarışmacı, Acunn.com'da yapılacak seyirci oylamasıyla belirlenecek. Bu yarışmacılar 10 Şubat'taki canlı yayında yarışacak.

Birinciyi seyirci oyları belirleyecek. Programın tüm geliri ise Acun'un yıllardır kol kanat gerdiği işitme engelli çocukların eğitimlerine harcanacak.

Teşekkürler Acun. Yarışmadan 'o sesi' bekliyorduk zaten."