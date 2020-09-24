Acun Ilıcalı kuracağı dijital platformun adını açıkladı: Exxen

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, kuracağı dijital platformun adını 'Exxen' olarak açıkladı. Ilıcalı, "Çok yakında beraberiz" ifadesini kullandı.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, kişisel Instagram hesabında yeni dijital içerik platformu Exxen'e ilişkin olarak bir mesaj yayınladı. Ilıcalı, "Yeni dijital platformumuz Exxen'de çok yakında beraberiz" ifadesini kullandı.

Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Haber Global’de ekrana gelen ‘Az Önce Konuştuk’ta Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlamış ve yeni dijital platformu Exxen ile ilgili detayları burada paylaşmıştı.

Ilıcalı, "Çok iddialı bir platformla geliyoruz. Televizyonculukta hayallerimizi gerçekleştirecek noktada değiliz" ifadesini kullanmıştı.