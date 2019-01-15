Acun Ilıcalı o davayı kazandı!
Acun Ilıcalı Merve Büyüksaraç'a açtığı davayı kazandı
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Manken Merve Büyüksaraç, 'Survivor 2012' sonrası "Adada o kadar aç değildik, yapım ekibi bize yemek veriyordu" deyince yapımcı Acun Ilıcalı'nın büyük tepkisini çekmişti.
Acun Ilıcalı, o dönemde Merve Büyüksaraç'a avukatı Hakan Öncel aracılığıyla tazminat davası açmıştı.
İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi bugün verdiği kararla Acun Ilıcalı'yı haklı buldu, Merve Büyüksaraç'ı 25.000TL tazminat ödemeye mahkum etti.
Etiketler : Merve Büyüksaraç, Acun Ilıcalı, tazminat davası
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