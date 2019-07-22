Acun Ilıcalı teknesinde ağırladı

Acun Ilıcalı sürat teknesinde zaman zaman dostlarını ağırlıyor ve onlarla çekilmiş karelerini de sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Sıkı bir motor tutkunu olmasının dışında su üzerinde de süratli araçları seven Acun Ilıcalı, sırf bu tutkusunu gidermek adına aldığı sürat teknesinde yakın dostlarını ağırlıyor. Ilıcalı son olarak Çeşme’de şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile buluştu. Birlikte çıktıkları tekne turunda eski basketbolcu İbrahim Kutluay da vardı.