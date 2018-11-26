Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşanıyor!

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı evliliğinde son dakika gelişmesi.. 2017 senesinde Fransa'nın Marsilya kentinde nikah masasına oturup, St. Tropez'de dillere destan bir düğünle dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanacağı iddia edildi. Henüz iki taraftan da bir açıklama yok.

Birliktelikleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen çift Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın evliliği üzerinde şu sıralar kara bulutlar dolaşıyor. Geçen sene dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın çiftinin bugün öğleden önce sessiz sedasız yollarını ayırması bekleniyor.

ACUN ILICALI VE ŞEYMA SUBAŞI KARARINI VERDİ!

UçanKuş’un haberine göre, bir süredir aralarının pek iyi olmadığı ve boşanma konusunu günlerdir aralarında masaya yatırdıkları öğrenilen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti sonunda kararını verdi. ikilinin dün itibariyle dostça ve arkadaşça ayrılma konusunda net bir karara vardıkları ve bu hafta içinde mahkemeye giderek anlaşmalı olarak boşanacakları öğrenildi.