Acun Ilıcalı'dan Demet Akalın yorumu

Acun Ilıcalı, önceki akşam eşi Şeyma Subaşı’yla birlikte İstinye’de objektiflere yansıdı. Ilıcalı, Amerika’ya iş anlaşmasına bir adım kaldığını söyledi.

Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ilıcalı yeni hedeflerinden bahsetti. Amerika'da yeni projeler üzerinde çalıştığını belirten Ilıcalı, hedefinin gerçekleşmesine bir adım kaldığını söyledi.

Ilıcalı'ya Demet Akalın'ın 'Acun beni O Ses Türkiye'ye çağırmaz, aramız limoni” sözleri soruldu. Ünlü televizyoncu Akalın'ın sözlerine 'Öyle miymiş? Peki' şeklinde cevap verdi.