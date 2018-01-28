Acun Ilıcalı'dan Demet Akalın yorumu
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı önceki akşam yakın arkadaşları Murat Boz ve oyuncu İbrahim Büyükak ile yemekte buluştu.
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Acun Ilıcalı, önceki akşam eşi Şeyma Subaşı’yla birlikte İstinye’de objektiflere yansıdı. Ilıcalı, Amerika’ya iş anlaşmasına bir adım kaldığını söyledi.
Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ilıcalı yeni hedeflerinden bahsetti. Amerika'da yeni projeler üzerinde çalıştığını belirten Ilıcalı, hedefinin gerçekleşmesine bir adım kaldığını söyledi.
Ilıcalı'ya Demet Akalın'ın 'Acun beni O Ses Türkiye'ye çağırmaz, aramız limoni” sözleri soruldu. Ünlü televizyoncu Akalın'ın sözlerine 'Öyle miymiş? Peki' şeklinde cevap verdi.
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