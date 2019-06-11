Acun Ilıcalı’dan evlilik tavsiyesi!

Acun Ilıcalı, Eser Yenenler’in düğüne arkadaşlarıyla katıldı. Kendileri için büyük gün olduğunu söyleyen Ilıcalı, evlilik hakkında ilginç bir yorumda bulundu.

Eser Yenenler-Berfu Yıldız, iki yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz akkşam Kilyos Milyon Beach'te gerçekleşen kır düğünüyle taçlandırdı. 300 aşkın seçkin konuğun katıldığı düğün de sanat, spor ve televizyon dünyasından da birçok isim yer aldı.

'Tavsiye vermesem daha iyi olur'

Acun Ilıcalı da düğüne arkadaşlarıyla katıldı. Kendileri için büyük gün olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Eser bizim kardeşimiz ve arkadaşımız onun için çok mutluyuz. Bu güzel günde yanında olmaya geldik" dedi. Ilıcalı, "Bir tavsiyeniz var mı?" sorusuna, "O konuda tavsiye vermesem daha iyi olur herhalde... Pek iyi olduğum bir alan değil" cevabını verdi.