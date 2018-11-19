Acun Ilıcalı'dan olay iddia!

O Ses Türkiye 14. son bölümde Acun Ilıcalı'nın Murat Boz girdiği iddia olay oldu!

O Ses Türkiye'nin Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde Acun ve jürinin atışması herkesi güldürdü. O Ses Türkiye sahnesine çıkan Funda Göktaş'ı ikna çabalarına başlayan Murat Boz için Acun Ilıcalı 'Eğer Funda'yı kendi takımına alabilirsen gerçek anlamda seni sırtımda taşıyacağım' dedi.

TV8'de 18 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen O Ses Türkiye ekran başındaki seyircilere eğlenceli anlar yaşattı. O Ses Türkiye sahnesine çıkan Funda Göktaş'ı ikna çabalarına başlayan Murat Boz için Acun Ilıcalı olay bir iddiada bulundu.

O Ses Türkiye'ye Acun Ilıcalı ile Murat Boz'un arasında geçen iddia damga vurdu. Sahnede 'Benim Dünyam' şarkısını seslendiren ve sesiyle Seda Sayan ile birlikte Murat Boz'u döndüren Funda Göktaş, Acun Ilıcalı'nın ilginç bir iddia ortaya atmasına neden oldu.

'GERÇEK ANLAMDA SENİ SIRTIMDA TAŞIYACAĞIM'

Murat Boz'un sahnedeki yarışmacıyı kendi takımına dahil edemeyeceğini belirten Acun Ilıcalı, 'Eğer Funda Göktaş'ı kendi takımına almayı başarabilirsen seni sırtımda taşıyacağım' dedi. İkilinin bu iddiası sonrası Murat Boz yarışmacıyı alabilmek için her ne kadar çaba sarf etse de yarışmacının kararı O Ses Türkiye'ye Seda Sayan'la devam etmekten yana oldu. Funda Göktaş, yarışmaya Seda Sayan'ın takımında devam ederken iddiayı da Acun Ilıcalı kazanmış oldu.