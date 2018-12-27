Acun Ilıcalı'dan sürpriz paylaşım!
O isim...
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İnstagram hikayesinde Survivor'la ilgili sürpriz bir paylaşımda bulundu.
Acun Ilıcalı, Survivor seçmelerinde olduğu gözüken Masterchef'te yarışan Hakan Kanık'ın bir videosunu paylaştı.
Hakan Kanık büyük ihtimalle 2019 Survivor'da yarışmacı olarak yer alacak.
Etiketler : Survivor, Acun Ilıcalı, İnstagram hikayesi, Hakan Kanık
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