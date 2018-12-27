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Acun Ilıcalı'dan sürpriz paylaşım!

Acun Ilıcalı'dan sürpriz paylaşım!

O isim...

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İnstagram hikayesinde Survivor'la ilgili sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı, Survivor seçmelerinde olduğu gözüken Masterchef'te yarışan Hakan Kanık'ın bir videosunu paylaştı.

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Hakan Kanık büyük ihtimalle 2019 Survivor'da yarışmacı olarak yer alacak.

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