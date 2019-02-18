Acun Ilıcalı’dan Survivor’da format değişikliği açıklaması

Türkiye'de TV8 ve Yunanistan'da Skai TV televizyonlarında ortak yayınlanan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının format değiştireceği iddiasıyla ilgili olarak, Acun Ilıcalı kişisel Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Bir süredir yoğun bir şekilde konuşulmaya başlanan format değişikliği haberleriyle ilgili olarak sessizliğini koruyan Acun Ilıcalı sonunda sosyal medya hesabı üzerinden bahsi geçen konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Survivor’un Yunanistan-Türkiye formatının reyting listelerinde de istediği başarıyı yakalayamadığına dair çıkan haberlere de açıklık getiren Ilıcalı şunları yazdı: “Survivor Türkiye – Yunanistan formatının değişeceği haberi bizi ekip olarak güldürülüyor. Haftada 4 gün Survivor ile prime time’da Şubat ayının 1.kanalıyız. İzleyicilerimize teşekkür ederiz.”