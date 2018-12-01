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Acun Ilıcalı’nın eski eşi sonunda patladı!

Acun Ilıcalı’nın eski eşi sonunda patladı!

"İnsan olun"

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Şeyma Subası ile boşanan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.

Son günlerde magazin dünyasının konuştuğu Şeyma Subası-Acun Ilıcalı boşanma haberlerinin ardından Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’tan ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulunan Yılmaz “İnsan olun önce… Anlayışlı olun saygı gösterin bazı şeylere” notunu düştü.

Yılmaz’ın açıklaması şöyle:

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