Acun Ilıcalı’nın ‘fikir hırsızlığı’ tepkisine Zuhal’den göndermeli yanıt

TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, kanalında yayınladığı 'Yemekteyiz' programıyla aynı formatta olduğunu iddia ederek, 'Zuhal Topal’la Sofrada' yarışmasıyla davalık olmuştu. Yaklaşık iki yıldır devam eden süreçte, bilirkişi raporu geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Sahip olduğu program formatlarıyla dünya çapında işlere imza atan Acun Ilıcalı, kendi ülkesinde yaklaşık iki yıldır format davası sürdürüyor. Şimdilerde Seda Sayan’ın sunduğu ‘Yemekteyiz’ adlı programdan sonra yayınlanmaya başlayan ‘Zuhal Topal’la Sofrada’ adlı yarışmanın kendi formatıyla aynı olduğunu iddia eden ve bu konuda mahkeme sürecini başlatan Ilıcalı, geride bıraktığımız gün bilirkişi raporunu paylaşarak davasında haklı olduğunu söylemişti. Uzun süredir konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Ilıcalı, bilirkişi raporunun ardından Instagram hesabı üzerinden şu satırları paylaştı:

“Bilindiği üzere TV8, her zaman telif ücretini ödeyerek orijinal TV formatlarını satın almakta ve yayınlamaktadır. “Yemekteyiz” adlı programımız da bunlardan biridir. Dolayısıyla ciddi bir telif ödediğimiz bu programın birebir kopyasını, hiçbir sorumluluk duygusu taşımadan alıp, “Sofrada” adıyla yayınlamak, düpedüz fikir ve emek hırsızlığıdır. Bu konuyu, benzeri fikir hırsızlığı suçu işleyenlere ibret olacak biçimde adaletin önüne taşımaya kararlıyız.”

Acun Ilıcalı ayrıca 18 Youtuber’ı yarıştıracağı Exatlon Challenge yarışması için Dominik’te ağırladığı Oğuzhan Uğur’un programına da bu dava süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu:

ZUHAL TOPAL’DAN DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım karşısında herhangi bir yorumda ve açıklamada bulunmayan Zuhal Topal, sosyal medya hesabından yaptığı bir beğeni ile konuyla ilgili düşüncesini ortaya koydu. Eşi Korhan Saygıner'in yapımcılığını üstlendiği ‘Zuhal Topal'la Sofrada’ yarışmasında iki sezondur sunuculuk yapan Topal, bir takipçisinin “Reytinglere bakınca siz hep ilk onda diğer program alt sıralarda. Demek ki haticeye değil neticeye bakmalıymış” yorumuna beğeni işaretiyle cevap verdi.