Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği nafaka miktarı belli oldu!

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’dan ne kadar nafaka alacak?

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, ani bir karar alarak bugün boşandı. Boşanmanın ardından Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'na 125 bin TL nafaka ödeyeceği ve Miami'de bulunan evini de Subaşı'na bırakacağı iddia edildi.

TV8’in patronu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın 1 yıllık evliliklerini bugün sona erdi. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Silivri Adliyesi’ne giderek 8 dakikada boşandı. Boşanmanın ardından bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, ihanet dedikodularının doğru olmadığını söyleyerek, “Severek evlendik, saygıyla ayrılıyoruz” açıklamasını yaptı.

125 BİN LİRA NAFAKA ÖDEYECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Magazin gündemine damga vuran yılın boşanma davasında ortaya şaşırtıcı bir iddia atıldı. Acun Ilıcalı’nın Şeyma Subaşı’na 10 milyon lira tazminat, her ay ise 125 bin liralık nafaka ödeyeceği ve ABD’nin Miami şehrinde bulunan evini Şubaşı’na vereceği öne sürüldü.