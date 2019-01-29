Acun Ilıcalı’nın teklifini reddetti!

Ömür Gedik, bugüne dek kırılan rekorları altüst eden Yusuf Aktaş'ı (Reynmen) kaleme aldı.

İşte Ömür Gedik'in o yazısı; Bir YouTuber daha şarkısıyla listeleri ve bugüne dek kırılan rekorları altüst etti.

Aleyna’nın “Dipsiz Kuyu” ile YouTube’da ilk 24 saatte 6 milyon 200 binle kırdığı izlenme rekorunu unutun. Yeni rekor Yusuf Aktaş’ta, yani Reynmen’de.

“Derdim Olsun” adlı şarkısı ile ilk 24 saatte 11 milyon ile inanılmaz bir izlenme elde eden ve Aleyna’nın rekorunu elinden alan Reynmen, Spotify’da da 500 bini aştı.

Ben bu yazıyı yazarken klip ikinci gününde 22 milyonu geçmişti.

Müthiş bir takipçi kitlesi var Reynmen’in, YouTube kanalının abone sayısı 3.3 milyon.

Instagram’da ise 4.1 milyon kişi onu takip ediyor.

Acun Ilıcalı’nın “Survivor”ı sunma teklifini reddeden bir fenomen var karşımızda.

Reynmen, “Survivor”ı sunmayı reddetmiş ama “Derdim Olsun”u dinlerken aklıma sık sık “Çukur” dizisi gelmedi değil.

Bakalım şarkı önümüzdeki günlerde nerelere gidecek.

Son olarak söylemeden geçmeyeyim; “Derdim Olsun” single kapak fotoğrafına bakarken Reynmen’in kedisine sarılışına, öpüşüne bayıldım.

Helal olsun, yolu daha da açık olsun.