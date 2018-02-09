Acun Ilıcalı'nın yeni gözdesi şoke etti!

Acun Ilıcalı'nın yeni keşfi Survivor Birsen Bekgöz, bacak kaslarıyla şoke etti...

Survivor gönüllüler takımının yayınlanan fragmanında dikkat çeken isimlerinden biri Birsen Bekgöz oldu. Bekgöz, bacak kaslarıyla şoke etti.

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2018'in ünlüler takımı kadar gönüllüler takımı da epey ses getirdi. Gönüllüler takımında yarışacak olan milli atlet Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkat çekti.

Milli atlet olan yarışmacı Birsen Bekgöz 2018 Survivor Gönüllüler kadrosu açıklanır açıklanmaz iddialı duruşunu yayınlanan fragmanda göstermeyi başardı.

ŞAMPİYONLUKLARLA DOLU GEÇMİŞİ VAR

Genç yarışmacı Birsen Bekgöz 1980 yılında Berlin'de dünyaya geldi. Boyu 1.73. Milli atlet olan Birsen Bekgöz, olimpik sporcudur.

Bir dünya şampiyonası, 2 Avrupa şampiyonası, bir de olimpiyatlarda yarışan Birsen Bekgöz, 2004 yılında 400 metre engelde Cezmi Or kupasında altın madalya kazandı.