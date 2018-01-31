Acun'dan 900 bin Liralık Doğum Günü Hediyesi!

Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı’ya doğum gününde 900 bin TL değerinde Range Rover marka cip hediye etti

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, ilk eşi Seda Başbuğ’dan olan kızı Banu Ilıcalı’ya doğum gününde büyük bir sürpriz yaptı. Ilıcalı, 28 yaşına giren kızına cip hediye etti. Mutluluktan havalara uçan Banu Ilıcalı, Levent sokaklarında yeni aracıyla tur attı.

“HEP BERABER KUTLAYALIM”



Ünlü televizyoncu kızıyla fotoğrafını Instagram'da paylaşarak altına şu notu düştü: “Hep böyle gülümseyeceğin nice mutlu yılların olsun ve hep beraber kutlayalım.”