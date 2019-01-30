Acun'dan kızı Banu'ya duygusal mesaj!

Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın yeni yaşını sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.

Survivor 2019'un çekimleri için Dominik'e giden Acun Ilıcalı, yolculuk öncesi büyük kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal mesaj ile kutlad

Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı yayınlayan Acun Ilıcalı, fotoğrafa şu notu düştü:

'İLKNUR BANU'M

"Güzel kızım doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum, ilk ismin ne kadar özel olduğunu gösteriyor İlknur Banu'm"