Acun'un garantörlüğü bitti!

Şeyma Subaşı’dan birinci yıl kutlaması

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra hayatını anlatan bir kitap yazan ve şimdilerde Bebek'teki mekanında vakit geçiren Şeyma'dan birinci yıl kutlaması...

Geride bıraktığımız yaz mevsiminin büyük bir kısmını DJ sevgilisi Guido ile İbiza’da geçiren ve buradan paylaştığı birbirinden renkli karelerle keyifli anlarına takipçilerini de ortak eden Şeyma Subaşı yaz mevsiminin bitmesiyle birlikte İstanbul’a dönüş yaptı.

BİR YILLIK KİRASINI ACUN ÖDEMİŞTİ

Subaşı, geride bıraktığımız yıl Bebek’te sağlıklı ürünler satacağını söylediği Healthyish Cafe’yi açmış ve yaptığı büyük açılışta birbirinden ünlü misafirlerini konuk etmişti. Şeyma’nın mekanıyla ilgili yapılan haberlerin neredeyse tamamında Acun Ilıcalı’nın buranın bir yıllık kirasını ödediği şeklinde bilgi vardı. Genç kadın içinde bulunduğumuz gün instagram hesabından yaptığı paylaşımla Cafe’sinin birinci yılını kutladığını yazdı. Takipçileriyle bu mutluluğu paylaşan Subaşı’nın magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre işleri pek de iyi gitmiyor.

KİRASI 60 BİN LİRA

Durum böyle olunca da bir yıllık kirası peşin ödenmiş mekanında işlerini yürüten Şeyma Subaşı’nın Bebek’teki işletmesinin varlığını daha ne kadar sürdüreceği merak konusu oldu. Aylık 60 bin lira kirası olan işletmenin işleri iddia edildiği gibi kötüyse, Ilıcalı’dan aylık 250 bin lira nafaka alan Şeyma Subaşı birkaç ay sonra zor bir karar vermekle karşı karşıya kalabilir.