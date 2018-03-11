ACUN'UN HAMLESİ REYTİNGLERİ UÇURDU!

Cumartesi akşamında reytinglerin kazananı Survivor oldu. Acun Ilıcalı'nın All Star takımı ile Rumenleri karşılaştırması reytingleri uçurdu.

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor cumartesi gecesini zirvede kapattı. Acun'un Romanya takımı ile Türk yarışmacıları karşılaştırması reytinglerde işe yaradı.

YENİ GELİN 2. OLDU

Survivor'ın zirvede olduğu listede, Fazilet Hanım ve Kızları 2. sırada yer alırken, Yeni Gelin dizisi de 3. sıraya yerleşti.

Total

1. Survivor / TV8

2. Fazilet Hanım ve Kızları / Star TV

3. Yeni Gelin / Show TV

AB

1. Survivor / TV8

2. Fazilet Hanım ve Kızları / Star TV

3. Gülizar / Kanal D

ABC1

1. Survivor / TV8

2. Fazilet Hanım ve Kızları / Star TV

3. Gülizar / Kanal D