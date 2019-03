Ada yağmura teslim oldu

Ada genelinde dün sabahın ilk saatlerinden itibaren etklli olan sağanak yağışlar, yaşamı olmusuz yönde etkilerken, özellikle Taşkent’te zarar ziyana neden oldu, birçok araç yollarda mahsur kaldı, bazı yollar ise trafiğe kapandı. Dağdan gelen aşırı sular özellikle Haspolat bölgesinde yolun kapanmasına neden olurken, araçlar 1 metreyi bulan sulara kapıldı. Araçlar, Sivil Savunma ve Belediye ekiplerinin olağanüstü çabaları sonucu herhangi bir can kayıbı yaşanmadan emniyetli bölgelere taşındı. Ercan havaalanına gitmeye çalışırken yollarda mahsur kalanlar ise ekiplerce havaalanına taşındı. Bu arada Meteoroloji Dairesi, sağanak yağışların Salı gününe kadar etkili olacağı uyarısında bulundu

KKTC’de önceki gün başlayan ve akşam saatlerinde şiddetlenen yağışlar, bazı bölgelerde sellere yol açtı.

Lefkoşa-Mağusa yolu sabah saatlerinde bir süre ulaşıma kapandı. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Mahsur kalanlar Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sellerde can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar meydana geldi.

Taşkent bölgesinde şiddetli yağış

Sabaha karşı 02:30’da Taşkent, Güngör, Değirmenlik ve Minareliköy bölgesinde şiddetlenen yağış, bölgede sele yol açtı. Taşan dereler, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun Hamitköy ışıkları ile Dağyolu çemberi arasında kalan bölümünü sular altında bıraktı. Sabah saatlerinde çift yönlü olarak trafik akışına kapatılan yol, ilerleyen saatlerde kontrollü olarak açıldı.

Sele kapılan araçtakileri sivil savunma ekipleri kurtardı

Sivil Savunma ekipleri, sele kapılan 4 araca müdahale etti. Sürüklenen araçlarda mahsur kalanlar, Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarında da, Gazimağusa’ya gidiş yönünde Atatürk Stadyumu ışıkları ile Alpet petrol ışıkları arası arasında kalan kısmı sular altında kaldı. Sabah saatlerinde trafiğe kapatılan yol, daha sonra yapılan çalışmaların ardından yeniden açıldı.

Ercan’a gidecekler yolda kaldı

Ercan Havalimanı’na gidecek yolcuların bir bölümü de sel nedeniyle yolda kaldı. Yolcular Sivil Savunma ve Değirmenlik Belediyesi’ne ait araçlarla alana taşındı.

Ev ve işyerlerini su bastı

Bölgedeki bazı ev ve işyerlerini de su bastı. Alınan ihbarlar doğrultusunda Sivil Savunma, itfaiye, polis ve belediye ekiplerinin koordineli şekilde, su basan ev ve işyerlerine müdahalede bulunduğu bildirildi.

Meteoroloji Dairesi’nden Uyarı:

“Sağanak yağışların bugün gece yarısına kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor”

Meteoroloji Dairesi, sağanak yağışların bugün gece yarısına kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak devam etmesi beklendiğini belirterek, tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi açıklamasında şöyle denildi:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde etkili olan sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, bugün gece yarısına kadar kuvvetli (21-50 km/m2) yer yer çok kuvvetli (51-75 km/m2) olarak devam etmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.”

Başbakan Erhürman: “Tüm birimler teyakkuzda. her yerde zamanında müdahale ediyoruz. hepimize geçmiş olsun”

Bu arada, Başbakan Erhürman, su taşkınları yaşanan ve maddi hasar oluşan Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu, Taşkent ve Haspolat’ta yapılan çalışmaları yerinde denetledi.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Erhürman’a, Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetim Komitesi Başkanı Hasan Alicik, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik etti.

“Metrekareye 180 kilograma varan yağış yoğunluğu yaşandı”

Başbakan Tufan Erhürman, incelemelerinin ardından Haspolat’ta yaptığı açıklamada, dün geceden bu yana ilgili bölgelerde metrekareye 180 kilograma varan yağış yoğunluğu yaşandığına dikkat çekti.

Başbakan Erhürman, Haspolat, Taşkent, Değirmenlik ile Girne tarafında Ozanköy ve Çatalköy’ün yağışlardan etkilendiğini söyledi.

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin yağışlardan etkilenen yerlerde çalışmalar yaptığını ifade eden Erhürman, yine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin de bölgelerde tespitler yaptıklarını bildirdi.

Başbakan Erhürman, Haspolat’ta 3 ev, Taşkent’te birkaç evin ciddi zarar gördüğünü dile getirdi. Erhürman, evleri zarar görenlerle görüştüklerini belirtti.

Başbakan Erhürman, uzmanlar tarafından yağışların devam edeceği öngörülse de yağışların dün geceki şiddette devam etmesinin düşünülmediğini söyledi.

Sivil Savunma Teşkilatı’nın sabah saatlerinde çok ciddi kurtarma çalışmaları gerçekleştirdiğini belirten Erhürman, “Sivil Savunma Teşkilatımız birinde can kaybı riski de olan 7-8 aracı kurtarmayı başardı” dedi.

Sivil Savunma Teşkilatı’na teşekkür

Başbakan Erhürman, Teşkilata, zamanında müdahale ederek can kaybını önlemesi nedeniyle teşekkür etti.

Erhürman, tüm birimlerin teyakkuzda olduğuna dikkat çekerek, “her yerde zamanında müdahale ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun” dedi.

İçişleri Bakanı Baybars Su Baskını yaşanan bölgeleri ziyaret etti

“Yaşanan felaketin farkındayız vatandaşımızın da yanındayız. herşeye rağmen can kaybının olmaması sevindirici” Öte yandan, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, KKTC'de dün geceden beri yağan yoğun yağışlar nedeniyle su baskını yaşanan bölgelere ziyaret etti. İlk olarak Taşkent köyüne giden Baybars, Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'den bilgi aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarla da bir araya gelen Bakan Baybars, “Yaşanan felaketin farkındayız vatandaşımızın da yanındayız. Her şeye rağmen can kaybının olmaması sevindirici” dedi. Baybars, Meteoroloji Dairesi’nin uyarısı üzerine Afet Koordinasyon Merkezi’nin toplanarak, afet kurtarma ve tahliye çalışmalarının nasıl olacağı yönünde hazırlık yaptığını belirtti. “Bugün(Dün) itibarıyla çok şükürler olsun herhangi bir can kaybı yok. Güzelyurt, İskele ve Lefke bölgesinde fazla yağıştan dolayı bir sorun yok. Kaymakamlar bölgede ve sürekli geziyorlar. Normal yağışının seyrini aşan herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntımız Girne ve Lefkoşa bölgesinde” diyen Baybars, Girne bölgesinde o saate kadar iki evde çok yüksek seviyede olmamasına rağmen su baskını olduğunu, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini ve kontrol altına alındığını vurguladı.

Kötü Hava Koşulları Güney Kıbrıs’ta da etkili oluyor

Bu arada, Kıbrıs ve bölgesini etkisi altına alan hava sistemi, Güney Kıbrıs’ta da olumsuzluklara neden oluyor. Rum Meteoroloji Dairesi önceki gün akşamüzeri ilan ettiği sarı alarm durumunun dün de geçerli olduğunu açıkladı.

Rum medyasına yansıyan haberlere göre, şiddetli rüzgar, aşırı sağanak ve dolu yağışı ve yüksek kesimlere kar veya sulu kar yağışı bekleniyor. Rum Meteoroloji Dairesi dün ilan ettiği sarı alarm durumunun geçerliliğini uzattı. Bölgenin Pazartesi gününe kadar bu hava sisteminin etkisinde kalmasının bekleniyor.

Aşırı yağışlar nedeniyle önceki akşam akşamüzeri Baf’ta heyelan meydana geldi. Dağdan düşen toprak ve kaya parçaları nedeniyle etkilenen iki yol trafiğe kapatıldı. Limasol, Larnaka ve Lefkoşa’nın Rum kesimi de önceki geceyi şiddetli gök gürültüleri ve sağanakla geçirdi. Rum polisi medya aracılığıyla, yolculuk yapacaklara çeşitli güvenlik uyarılarında bulunuyor.

Kaynak:Yeni Bakış Gazetesi