ADALET İÇİN "İADE" BEKLENİYOR!"

Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis’i vahşice öldürüp Adana’ya kaçtıktan 10 gün sonra Türkiye’de polise teslim olan katil zanlısı Erdinç Şentürk’ün sorgusu devam ediyor

Devrim DEMİR

KKTC’de günlerdir aranan ve 5 Nisan tarihinde Arapköy yakınlarındaki ormanlık alanda ölüsü bulunan Solomos Apostolidis’in öldürülmesi ile ilgili aranan katil zanlısı Erdinç Şentürkler, önceki gece Türkiye’nin Yalova ili Çınarcık ilçesinde polise teslim oldu.

28 Mart tarihinde Bostancı Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptıktan sonra kayıplara karışan Apostolidis’in cesedi 8 gün sonra dağlık alanda bir işçi tarafından bulunmuştu.

Polisin soruşturma kapsamında cinayetin zanlısı olarak belirlediği Erdinç Şentürk’ün cinayetin ardından 29 Mart tarihinde saat 15.30 sıralarında yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Emniyette sorgulandı

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen zanlı Emniyetteki sorgusunda, 28 Mart’taki olay öncesi Apostolidis ile bir kumarhanede birlikte kumar oynadıklarını, parası bitince bu kişinin davetiyle evine para almak için yola çıktıklarını belirtti.

Apostolidis’in kendisini ormanlık alana doğru götürdüğünü anlatan E.Ş, kendisine cinsel istismarda bulunduğu için taşla Apostolidis’e vurduğunu ve oradan uzaklaştığını öne sürdü.

Apostolidis’in o an hayatını kaybedip kaybetmediğinden emin olmadığını iddia eden Şentürk, olayın ardından önce Hatay’a ardından Adana’ya daha sonra da Yalova’nın Çınarcık ilçesine gelip, buradaki bir arkadaşından iş istediğini, Apostolidis’in öldüğünü öğrenince teslim olduğunu ileri sürdü.

Katil zanlısı Şentürk’ün teslim olduktan sonra ileri işlemler için Adliye’ye sevk edildi.

“İadesi” bekleniyor

KKTC’de Solomos Apostolidis’i öldürdüğü iddiasıyla aranan ve Türkiye’de Yalova’nın Çınarcık ilçesinde polise teslim olan zanlı adliyeye sevk edildi.

Adil bir yargılama olması için katil zanlısı Erdinç Şentürk’ün KKTC yetkili makamlarına iade edilmesi bekleniyor.

Havadis