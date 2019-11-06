"ADALET İSTİYORUZ!"

Yeni Bakış'tan Gamze Pir baykur'un haberine göre; DAÜ’de okuyan yabancı öğrenciler, bugün yapılacak olan DAÜ Öğrenci Konseyi Seçimlerini Rektörlük önünde boykot etti. Her sene gerçekleştirilen DAÜ Öğrenci Konseyi Seçimleri bugün yeniden yapılıyor. Bugüne kadar sadece Türk kökenli öğrencilerin adaylığını koyabildiği seçimlere, bu yıl DAÜ’de okuyan yabancı uyruklu öğrenciler de adaylığını koymak istedi. Rektör konuyla ilgili DAÜ Senatosuna öneri sunarken, Senato ise 25’e 29 oranla öneriyi ret etti. Senatonun, yabancı uyruklu öğrencilerin, Öğrenci Konseyi Seçimlerine katılmasını ret etmesi üzerine ise DAÜ’de okuyan bazı yabancı uyruklu öğrenciler, dün sabah Rektörlük önünde eylem gerçekleştirerek, bugün yapılan seçimleri boykot etti. Dün, Rektörlük önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, “Adalet istiyoruz” şeklinde slogan atarken, “Demokrasi istiyoruz”, “DAÜ uluslararası bir üniversite” yazılı pankart açtılar.