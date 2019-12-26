ADAM KAÇIRIP ZORLA SENET İMZALATTILAR!

MHA'da yer alan habere göre; Daire satışından elde edilen komisyonluk ücretini kendileri almak isteyen 5 kişi 2 adamı kaçırdı zorla senet imzalattı.

Yapılan şikayet üzerine tutuklanan 5 zanlı mahkemeye çıkartıldı

Yunus Nural, Jamshed Turaev, Misak Shahmohammadi, Devlet Barat Baydar ve Mohsen Vatanshenas aleyhine üçer gün tutukluluk emri alındı.

İskele’de bir sitede bulunan dairenin satışından elde edilecek olan 12 bin 195 Sterlin tutarındaki komisyonluk ücretinin Erfan Nourmohammadi ve Milad Marivani tarafından alınmasını engellemek isteyen beş zanlı Erfan Nourmohammadi ve Milad Marivani'yi önce kaçırdı ardından darp edip zorla senet imzalattı.

Mahkeme zanlıların 3 er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.