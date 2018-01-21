“ADAM KAYIRMAKLA ADALET SAĞLANMAZ.”

Mustafa ÖZYAĞCI

Gece karanlığında arkadaşıyla birlikte yan yana bisikletle Düzova’dan çıkıp yakınlardaki bir alışveriş merkezine telefonunu tamir ettirmek için giderken Yonca kavşağı yakınlarında bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 30 yaşındaki Yazgeldi Rahmanov’un yıllardır yanında çalıştığı Konce Özmatyatlı, Rahmanov’un ölümüyle ilgili polisler tarafından hazırlanan raporun gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Özmatyatlı, polisin iddia ettiği gibi Rahmanov’un olay günü alkollü olmadığını, koyu renk giyinmediğini savundu.

Aylardır aydınlatma lambaları yanmayan Cihangir kavşağı ile Yonca kavşağı arasında geçtiğimiz salı akşamı, yolda bisikletle ilerlediği sırada Hasan Anıt’ın (E-26) yönetimindeki FE 220 plakalı otomobil Rahmanov’a çarparak ölümüne neden olmuştu.

“Herkes bir can taşıyor”

Olaydan sonra polisin görgü tanıklarından ve olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından hazırladığı raporun basında yer alması üzerine, büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Konce Özmatyatlı, Kıbrıs’a konuştu.

Rahmanov’un 6 yıldan beri yanlarında çalıştığını anlatan Konce Özmatyatlı, niyetinin kimseyi suçlamak olmadığını ve uyruğu, dini, dili, kimliği ne olursa olsun herkesin bir can taşıdığını belirterek, hazırlanan raporun gerçeği yansıtmadığını, tek taraflı ifadelere dayandırılarak yazıldığını öne sürdü.

“İfadeler yeniden alınsın”

Özmatyatlı, “Yazgeldi 6 yıldır yanımızda çalışıyordu. Dürüst ve çalışkan biriydi, çevresinde çok seviliyordu. Evladımız gibi onu seviyorduk. Kendi çocuklarımızdan onu ayırmıyorduk. Telefonu bozulmuştu, kardeşimden para alıp, tamir etmek için gittiği merkeze varmadan arabanın çarpması sonucu öldü. Hepimiz çok üzülüyoruz. Herkesin bir evladı var ve kim olduğu, nereli olduğu, hangi dinden olduğu, ya da hangi dili konuştuğu hiç önemli değil, önemli olan insan olmaktır. Ölümünden sonra gerek polisin hazırlamış olduğu rapor, gerekse sosyal medyada yapılan yorumların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Adam kayırmakla adalet sağlanmaz. Kim suçluysa yeniden ifadeler alınıp, rapor ona göre yeniden hazırlansın. Polisin iddia ettiği gibi, Yazgeldi, ne alkollüydü ne de koyu giyinmişti. Kıyafetleri normaldi. Ancak vuran kişi çok hızlı çarptığı için yolun içine bisikletle sürüklendi. Belirtildiği gibi yolun içerisinde gitme gibi bir durumu yoktu” dedi.

Kıbrıs