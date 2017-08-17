ADAM ÖLDÜRME SUÇUNA YENİ AVUKAT!

Kızının verdiği ifade doğrultusunda eşini öldürme suçlamasıyla tutuklanan Yaşar Akdoğan, dün çıkarıldığı mahkemede avukat değişikliği için süre talebinde bulundu.

Devrim DEMİR

Kızının ifadesi sonrasında karısını öldürmekle suçlanarak tutuklanan Yaşar Akdoğan, tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün geniş güvenlik önlemleri altında Girne Kaza Mahkemesi’ne getirildi.

Dün duruşma yapılması beklenen davada, zanlının avukat değişikliği talep etmesi üzerine ertelendi.

Akdoğan, mahkemede söz alarak, avukatı Cemal Sabancıoğlları’nı azlettiğini beyan ederek, yeni bir avukat bulabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Yargıç Hazan Haksun, zanlı Yaşar Akdoğan’ın talebini ve verilen polis şahadetini dikkate alarak davayı teminat duruşması yapılmak üzere bugün saat 10.00’a tehir etti.

Avukat değiştirme talebinde bulundu

Girne Adli Şube Amirliği’nde görevli Polis Müfettişi Eren Gözügüzel, dünkü oturumda iddia makamının tanığı olarak ifade verdi. Gözügüzel, zanlı Yaşar Akdoğan’ın 30 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen, “adam öldürme”, “şiddet tehdidi” ve “darp” meselelerinden tutuklu olduğunu kaydetti ve soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.

Duruşma bugün yapılacak

Müfettiş Eren Gözügüzel’in bu şahadetinin ardından, Akdoğan, mahkemede söz alarak, avukatı Cemal Sabancıoğlları’nı azat ettiğini beyan ederek, yeni bir avukat bulabilmek için mahkemeden süre talep etti.

İddia makamı adına hazır bulunan Savcı Mustafa Atakara da bu talebe itiraz etmemesi üzerine, Yargıç Hazan Haksun, beyanları dikkate alarak, zanlı Yaşar Akdoğan’ın yeni bir avukat bulabilmesi için 24 saat süre verdi.

Aksun, teminat duruşmasını bugün saat 10.00’a erteleyerek oturumu kapattı.

Havadis