ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETMİŞTİ...

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Gemikonağı’nda Kadir Geylani Güven’i öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 14 aydan beri tutuklu yargılanan Hasan Kani’nin teminata bağlanması, Güven’in tepkisini çekti.

Gemikonağı’nda geçtiğimiz yıl bir eğlence mekanında çıkan kavga sonrası Kadir Geylani Güven’i öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen ve 14 aydan beri tutuklu yargılanan Hasan Kani’nin teminata bağlanması, Güven’in tepkisini çekti. Kani ile dava kararının mahkeme tarafından açıklanmasına kısa süre kala zanlı önceki Cuma günü teminata bağlanmıştı. Hatırlanacağı üzere Hasan Kani ve arkadaşı Mehmet Dağlıoğlu bindikleri araçla önceden kavga ettikleri Kadir Geylani Güven’e çarpmış ve araçlarının altına alarak sürüklemişlerdi. Ağır yaralanan Geylani, özel ambulans uçakla İzmir’e gönderilmişti. HALKIN SESİ’ne ulaşarak teminat kararına tepkisini dile getiren Kadir Geylani Güven, kendisinin davadan vazgeçmediğini ve vazgeçmeyeceğini söyledi. “Cezası müebbet hapis olan bir davada zanlı nasıl serbest bırakılır?” diye tepkisini dile getiren Kadir Geylani Güven, bu kişilerin topluma zararı olan insanlar olduğunu ve teminat kararının kabul edilemez olduğunu ifade etti. “Ağır cezalık bir davada zanlı 14 ay hapis yattıktan sonra nasıl çıkar ve teminata bağlanır? diye soran Kadir Geylani Güven, bu kararı duyar duymaz Türkiye’den adaya geldiğini ve Savcılıktan bilgi aldığını ifade etti. Olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala daha koltuk değnekleriyle yürümek zorunda olduğunu vurgulayan Güven, “Beni öldürmek istediler. Defalarca ameliyat geçirdim. Maddi ve manevi büyük kaybım oldu. Doktorlarım iyi olmasa iki ayağım da kesilecekti. Tedavim hala sürüyor.” dedi.



