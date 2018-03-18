Yerel yönetim seçimlerine yönelik 4’lü ittifak çalışmaları sürüyor… Yenidüzen’e konuşan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP'nin 3 partiyle birlikte çalışmalarının devam ettiğini, koalisyon oluşturan 4 partide ittifak yapmayla alakalı iyi bir niyet olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Didem MENTEŞ

CTP, HP, TDP, DP 4’lü Koalisyon Hükümeti’nin ardından Haziran ayında yapılacak yerel yönetimler seçimine yönelik de ‘ittifak’ görüşmeleri başladı.

4 partinin temsilcileri ortak bir yol haritası belirlenmesi için geçtiğimiz hafta içerisinde 2 kez bir araya gelerek, toplantı gerçekleştirdi. ‘İyi niyet’ içerisinde sürdürülen toplantılarda, ‘aday belirleme’ aşamasına gelinirken, ‘isim’ belirleme aşamasına ise gelinmedi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, yerel seçime yönelik diğer 3 partiyle birlikte çalışmalarının devam ettiğini, henüz aday ismi belirlenmediğini söyleyerek, önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda aday ismi ortaya çıkıp çıkmayacağını şuanda bilmediğini söyledi.

Sorakın her partinin oluşturduğu temsilcileriyle 2 kez toplandıklarını, önümüzdeki haftaya toplantıların devam edeceğini vurguladı.

Sorakın: “Aday belirleme aşamasına gelindi, isim henüz yok”

Sorakın, yerel yönetimler seçimine yönelik diğer 3 partiyle birlikte çalışmalarının devam ettiğini, koalisyon oluşturan 4 partide ittifak yapmayla alakalı iyi bir niyet olduğunu gözlemlediklerini belirtti. Her partinin oluşturduğu temsilcileriyle 2 kez toplandıklarını, önümüzdeki haftaya toplantıların devam edeceğini vurgulayan Sorakın, toplantıların ‘aday belirleme’ aşamasına geldiğini ancak henüz ‘isim’ belirleme noktasında olunmadığını vurguladı.

“Ciddi anlamda bir konsensüs var”

Aday belirlemeyle ilgili ittifak görüşmelerinin sekteye uğradığına yönelik iddiaları ise doğrulamayan Sorakın, “görüşmelerde bir sıkıntı yok. Ciddi anlamda bir konsensüs var. Belli başlı noktalarda spesifik olarak birkaç yerde sıkıntı var ama bunlar aşılmayacak şeyler değil. Örneğin X bir belediyede gösterilmesi düşünülen adayı, diğer partiler tarafından uygun görülmüyorsa onu dışarıda bırakırız. Orada ittifak yapılmaz ama böyle sayısal anlamda söyleyecek olursam, 28 belediyenin içerisinde bunların sayısı 2’yi geçmez. Tabi bu daha ilk değerlendirmedir. Ben süreç içerisinde bunların aşılacağını düşünürüm. Çünkü bütün partilerde iyi bir niyet var, bu ittifaka herkes olumlu ve sıcak bakıyor. Dolayısıyla aşılmayacak bir durum yok. Bizim dışımızda geriye kalan 3 partinin temsilcilerinde de iyi niyetli olduğunu görüyoruz. Bu ittifakın olmazsa olmaz olduğunu görüyoruz” dedi.

Sorakın, toplantıların ‘aday belirleme’ aşamasına geldiğini ancak henüz ‘isim’ belirleme noktasında olunmadığını vurguladı.

“İsimler süratle belirlenecek”

Önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda bir isim ortaya çıkar mı çıkmaz mı bilmediğini söyleyen Sorakın, “her partinin tüzüğü var her partinin danışmak zorunda olduğu kurulları var. Dolayısıyla önümüzdeki hafta herhangi bir isim belirlenir mi bilemiyorum ama süratle isimler belirlenecek” şeklinde konuştu.

Yenidüzen