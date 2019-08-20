ADAYA GELDİĞİ GİBİ ADAM YARALADI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Kuzey Kıbrıs’a 16 Ağustos 2019 tarihinde turist olarak gelen ve 17 Ağustos 2019 tarihinde, sabahın ilk saatlerinde Mehmet Mavideniz’i cam parçası ile yaralayan zanlı Bircan Yamak hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Yaralama”, “Sarhoşluk” ve “Uygunsuz tavır hareket” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Yamak, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru Emin Özbilen, zanlı Bircan Yamak’ın 17 Ağustos 2019 tarihinde, saat 00:25 raddelerinde Mağusa’da Canbulat Caddesi üzerinde, kaldırım kenarında nefesinde yüzde 186 promil alkol etkisi altında olduğu esnada yüksek ses çıkardığı gerekçesiyle kendisini uyaran Mehmet Mavideniz ile tartıştığını belirtti.

Özbilen, zanlının, çıkan tartışma neticesinde cam bardağı kırarak müşteki Mehmet Mavideniz’in sağ yanak kısmına vurduğunu, sağ kulak arka kısmından yaraladığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden Özbilen, KKTC’de turist olarak bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Bircan Yamak’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 12 bin TL nakdi teminat ödemesine, 1 KKTC vatandaşının 100 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.