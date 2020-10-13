Adayların bugün BRT’de propaganda yapmak için YSK’ya dilekçe vermeleri gerekiyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu da ikinci tura kalan adayları dün ilan etti.Seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte yeni seçim takvimi de belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği yeni takvim süreci dün başladı. Yüksek Seçim Kurulu huzurunda oy pusulasının düzenlenmesi ve duvar ilanları için düzenleme yapıldı.

18 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy pusulası ve duvar ilanlarında birinci sırada UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, ikinci sırada ise Bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak. YSK’nın belirlediği takvime göre, bugün de saat 13.00’e kadar adayların BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vermeleri gerekiyor. Tavkim sürecine göre adaylar seçim propagadasına 14 Ekim Çarşamba günü başlayacak ve 17 Ekim saat 18.00’e kadar propaganda yapabilecek.

BRTK