ADAYLIK KRİZİ!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Tüzüğü’ne göre, belediye başkan adaylarını belediye sınırları içerisindeki üyeler belirleyecek. Değirmenlik’te mevcut başkana rağmen, yeni bir aday var. Mevcut başkan ise önseçime katılmama kararı aldı

Bertuğ TOPAL

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde Yerel Yönetim Seçimleri’nde adayların belirlenmesi sürecinde krizler baş göstermeye başladı.

CTP’nin, Değirmenlik belediye başkan adaylığı için partinin mevcut belediye başkanını doğrudan aday çıkarmak yerine ön seçime gitme eğiliminde olması hem mevcut başkan Osman Işısal’ı hem de mevcut diğer belediye başkanları arasında huzursuzluğa neden oldu.

Değirmenlik Belediyesi mevcut başkanı Osman Işısal’ın karşısına aday olarak Ali Karavezirler’in çıkması bekleniyor.

Adaylığını parti kulislerinde dillendiren Ali Karavezirler’in resmi başvuru yapacağı kaydedildi. Tüm bu gelişmelerin üzerinde CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ise Havadis’e yaptığı açıklamada bir bölgede iki aday olması durumunda ön seçime gidileceğini ve bölgedeki örgütlerin adaya karar vereceğini belirtti.

Osman Işısal partisinin Değirmenlik’te ön seçime gitmesi durumunda ön seçime girmeyeceğini ifade ederek tepkisini ortaya koyacağını belirtti.

Değirmenlik Belediyesi’nde bu yaşananların ardından parti içerisinde artçı depremler de oluştu. Değirmenlik Belediyesi’nde ön seçime gidilmesi durumundan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin de ‘Gönyeli için de aday bulsunlar’ tarzında bir söylemde bulunduğu, ayrıca Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin de adaylığını yeniden değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

Işısal, ön seçimi reddetti

Havadis’e konuşa değirmenlik Belediye başkanı Osman Işısal, ortaya çıkan durumu anlamakta zorlandığını söyledi.

Belediyelerin büyük bir çoğunluğu bataktayken, doğru yönetilen ve bölgede gelişimi sağlayan bir belediyede, genel merkezin tavrını anlamakta zorlandığını söyledi.

“Genel seçimlerde parti için çalışmadı” söylemini de şiddetle reddeden Işısal, “Diğer bölgelerdeki sonuçları, Değirmenlik ile karşılaştırdığınız zaman partinin ada genelinde belediyelerin olduğu yerde başarı elde ettiğini görürsünüz” dedi.

Işısal, hiçbir belediye başkanı ön seçime gitmezken, kendisinin ön seçime zorlanması karşısında tavrının net olduğunu ve aday olmama hakkını kullanacağını belirtti.

Karavezirler açık kapı bıraktı

Cumhuriyetçi Türk Partisi içerisinde Havadis’in Değirmenlik Belediye Başkanlığı için aday adayı mısınız sorusuna Ali Karavezirler ‘aday değilim’ demeyerek açık kapı bıraktı. Partinin bu noktada pozisyonunu belirlemeden bu konuların konuşulmasının doğru olmadığını da kaydeden Karavezirler, ilerideki süreçte ne olup biteceğinin partinin kararının ardından netleşeceğini belirtti.

Benli krizi gelecek

Değirmenlik’te, Osman Işısal’ın haksızlığa uğradığını düşünen Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin, Parti Genel Merkezi’ne “Gönyeli için de aday bulun” mesajı ilettiği öğrenildi.

Havadis’in bu yöndeki sorularını ısrarla cevapsız bırakan Benli, başarılı belediye başkanlarının göreve devam etmesinin parti için en doğru adım olacağını söylemekle yetindi. Benli, kendi durumu ile ilgili yorum yapmadı.

Sorakın: Yapacak bir şeyimiz yok

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “Önseçim olursa, Osman Işısal aday olmayacak. Bu bir kriz mi?” sorusuna, “Olmayacaksa ne yapabiliriz?” sorusu ile karşılık verdi.

Sorakın, parti tüzüğünün “üyeyi” işaret ettiğini belirterek, Değirmenlik dışında yer alan bölgelerde “ikinci bir adayın” gündeme gelmediğini söyledi.

Genel merkezin “Osman Işısal aday olmasın” diye bir kararı olmadığını söyleyen Sorakın, ancak tük gereği, kararı genel merkezin değil, örgütlerin vermesi gerektiğinin altını çizdi.

“Değirmenlik’te örgütler Osman Işısal’ı istiyorsa, Işısal partimizin adayı olacak” diyen Sorakın, şu anda genel merkezin ittifak çalışmalarını tamamlamadan, aday isimleri üzerinde karar almayacağını anlattı.

CTP’nin 12 belediyesi mevcut

Cumhuriyetçi Türk Partisi 2013 yılında yapılan belediye seçimlerinde 14 belediye kazanmasına rağmen Yeni Erenköy Belediyesi Başkanı Mesut Yıkıcı’nın istifası, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun ise Ulusal Birlik Partisi’ne geçmesiyle 12 belediyeye düşmüştü. İşte CTP’nin mevcut belediye ve başkanları: Gönyeli-Ahmet Benli, Değirmenlik-Osman Işısal, Lefke-Aziz Kaya, Dikmen-Yüksel Çelebi, Alayköy-Hulusi Manisoy, Mehmetçik-Cemil Sarıçizmeli, Akdoğan-Ahmet Latif, Geçitkale-Hasan Öztaş, Serdarlı-Salih Bayraktar, Dipkarpaz-Suphi Coşkun, Esentepe-Cemal Erdoğan, Akıncılar-Hasan Barbaros.

Havadis