Adem'e çok sert eleştiri!

'Survivor 2017'de Sema ile sohbet eden Serhat Akın, takım arkadaşı Adem Kılıççı'nın sürekli tartışmaların içinde olduğunu dile getirerek eleştirilerde bulundu.

Serhat Akın, "Ogeday'ı kırmak çok basit veya Ogeday'a 'Sen kimsin?' demek çok basit. Adem bunu başında da yapıyordu. Biz onunla kavgayı dövüşü kesince bu sefer Sabriye'yle birbirini yemeye başladı. Şimde de kimse etrafta kalmayınca karşı takıma sataşıyor" ifadelerini kullandı.

Eski Millifutbolcu, "Adem, 'Ben öğretmenim, öğretiyorum' diyor. Ogeday senden 10 yaş küçük? Ona 'Sen benle konuşacak adam değilsin. Kılıç ustasıyım saplarım' diyorsun. Böyle mi öğretiyorsun? Öyle öğretyiyorsan yapacak bir şey yok zaten, kendi bilir" şeklinde konuştu.