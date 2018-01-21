ADIM ADIM İLERLİYORLAR

CTP, HP, TDP ve DP koalisyon için ileriye yönelik bir adım daha attı. 4 parti bakanlık sayıları konusunda uzlaştı. Bugünü boş geçirecek olan parti temsilcileri yarın yemin töreninin yeniden bir araya gelecek

SAYISAL DAĞILIMDA UZLAŞI:

CTP, HP, TDP ve DP temsilcilerinin dünkü görüşmesinde bakanlıkların sayısal dağılımı netleştirildi. CTP’ye başbakanlık ve 3 bakanlık, HP’ye 3, TDP ve DP 2’şer bakanlık şeklinde bir görev dağılımı yapıldı. Hangi partilerin, hangi bakanlıkları alacağı henüz netleşmedi

ÖNCE PROTOKOL SONRA PROGRAM:

Dört parti şimdi oluşacak koalisyonun protokolü üzerinde çalışacak. Varılacak uzlaşı partilerin yetkili kurullarında onaylandıktan sonra hangi bakanlığın hangi partide olacağı konusu masaya yatırılacak. Bu aşama geçildikten sonra hükümet programı yazılacak

İDRİS KATILMADI:

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarının, önceki gün koalisyon kurma gündemiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından dün de dört partinin temsilcileri genel sekreterler başkanlığında bir araya geldi. Toplantıya TDP Genel Sekreteri Asım İdris katılmadı

ÇELER: “İSTİFA YOK”:

TDP Milletvekili Zeki Çeler, görüşmeye katılmayan Genel Sekreter Asım İdris ile ilgili açıklama yaptı: İstifa söz konusu değil. Asım Bey, teknik olarak uygun görmediği bazı şeylerden dolayı toplantıya katılmak istemedi. O’nun yerine biz 3 arkadaş geldik

Duygu ALAN

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) heyetleri, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde genel sekreterler başkanlığında CTP Genel Merkezi’nde dün bir araya geldi. Toplantıya TDP genel Sekreteri Asım İdris’in katılmaması dikkat çekti.

Toplantıya, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Doğuş Derya ve Erkut Şahali, HP Genel Sekreteri Tolga Atakan, Ayşegül Baybars ve Uğur Çulhaoğlu, TDP adına Milletvekili Zeki Çeler, Boysan Boyra ve Mehmet Burhan, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Fikri Ataoğlu ve Serhan Çınar katıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Sorakın görüşme öncesinde basına yaptığı açıklamada, koalisyon için oluşturulan komitelerin çalışmalarını sürdürdüğünü, partiler arası görüşmelerin bir iki gün içerisinde netleşmesini beklediklerini söyledi.

Çeler: Hedefimiz siyasete karşı yok olan güveni restore etmek

TDP Milletvekili Zeki Çeler de, CTP Genel Merkezi önünde toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, koalisyon görüşmelerinde hedeflerinin, toplumda siyasete karşı yok olan güveni restore edecek bir oluşum yaratmak olduğunu, bunu yaratacak protokol üzerinde görüşeceklerini ifade etti.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris’in koalisyon görüşmelerine katılmama kararı ile ilgili sorulan soruya karşılık Çeler, bunun İdris’in kararı olduğunu, istifa söz konusu olmadığını söyledi.

Çeler şunları söyledi: Bu bizim kendi iç meselemiz, aile meselemiz. Asım Bey’in toplantıya katılmaması 4’lü koalisyon ile ilgili bir durum değildir. Genel Sekreterimiz, sadece teknik olarak kendinin uygun görmediği bazı şeylerden dolayı bugünkü toplantıya katılmak istemedi. Onun yerine biz 3 arkadaş katılacağız. Ülkede siyasete güvenin bu kadar da azaldığı, yere düştüğü bir dönemde biz 4 partinin temsilcileri iyi niyetle, toplumda siyasete karşı yok olan güvenin restore edilmesi, topluma artık siyasetin yeniden sevdirilmesi açısından biz elimizden geleni yapmak için bugün buradayız. Zaten bunun temelleri geçtiğimiz günlerde atılmaya başlamıştı. Biz de bunun devamını sağlamak için buradayız. Topluma hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.”

Sorakın: Bakanlıkların sayısal dağılımı netleştirildi

Dört parti temsilcileri, yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından toplantıya 15 dakikalık bir ara verdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, , görüşmenin olumlu havada devam ettiğini ve varılan uzlaşı sonucu hangi partinin kaç bakanlık alacağı konusunun netleştirildiğini ifade etti.

Sorakın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Koalisyon protokolü konusundaki çalışmalar olumlu bir havada devam ediyor. Bu protokolü birkaç gün içerisinde netleştirip, önümüzdeki günlerde hükümet programını da çalışacağız. Hangi partinin kaç tane bakanlık alacağı konusu netleşti ancak hangi partilerin, hangi bakanlıkları alacağı henüz netleşmiş değil. CTP başbakanlık ve 3 bakanlık, HP 3, TDP ve DP 2 şeklinde bir görev dağılımı yapıldı. Bugün bizim çalıştığımız koalisyon protokolüdür. Bu protokol netleştirildikten sonra, bakanlıkları bölüşümü yapılacak, buna göre, hangi bakanlığı hangi partiler alacak bunu görüşeceğiz. Arkasından hükümet programı hazırlanacak. Tabiî ki bunların olabilmesi için de Cumhurbaşkanının bir görevlendirme yapması şartı vardır. Meclis Başkanlığı konusunda görüşülmedi.”

Havadis