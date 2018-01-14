ADNAN UYGUN’A AİT İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI

Polis Basın Subaylı’ndan verilen bilgiye göre yangın bugün saat 14:20 sıralarında Lefkosa’da Mevlevi Tekke Sokak No:8 adresinde bulunan, Vakıflar Dairesine ait, Adnan Uygun’un çalıştırdığı iş yerinde yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın çıkış sebebi, elektrik tesisatında oluşan kısa devre sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Yangın sonucu, terzilik ve yıkama işlemlerinin yapıldığı iş yeri içerisinde bulunan 10 adet çamaşır makinesi, bir buzdolabı, bir mikrodalga fırın, bir adet ahşap kapı ve pencere yanarak zarar gördü.