Adriana Lima hamile mi?

ABD medyası Metin Hara ile Adriana Lima'nın ayrıldığını dedikodusunu ortaya atsa da Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Brezilyalı modelin Türk yazardan iki aylık hamile olduğunu yazdı.

ABD MEDYASI "AYRILDILAR" DİYOR

ABD medyasında çıkan haberlerde yaklaşık beş ay önce ilişki yaşamaya başlayan Türk yazar Metin Hara ile dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima'nın ayrıldığı öne sürmüştü. Ancak Metin Hara ile Adriana Lima cephesinden konuyla alakalı bir açıklama gelmemişti.

ADRİANA, METİN'DEN HAMİLE

Metin Hara - Adriana Lima çifti için asıl bombayı Günaydın yazarı Bülent Cankurt patlattı. Cankurt'un bugün Günaydın'da köşesine taşıdığı iddiaya göre dünyaca ünlü manken, Türk sevgilisinden iki aylık hamile.

İşte Cankurt'un yazısındaki ilgili kısım;

Dünya magazin gündeminde de yankı uyandıran Metin Hara ile Adriana Lima aşkı, yerli-yabancı herkesin çenesini yormaya devam ediyor! Uzun süre kimsenin inanmadığı bu aşkın bittiğine dair yerli meslektaşlarım uzun süre kalem oynatmıştı. Şimdi de bayrağı ABD basını aldı! Adriana Lima, Elton John'un Oscar partisine tek başına gidince, New York Post'un magazin yazarı Richard Johnson, ayrıldıklarını iddia etti; külliyen yalan!

RESMEN YENGEMİZ OLACAK