Adriana Lima hamile mi?
Adriana Lima hamile mi?
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ABD medyasının ayrıldıkları yönünde iddialar ortaya attığı Metin Hara ve Adriana Lima çiftinin çocuk beklediği ortaya çıktı.
ABD medyası Metin Hara ile Adriana Lima'nın ayrıldığını dedikodusunu ortaya atsa da Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Brezilyalı modelin Türk yazardan iki aylık hamile olduğunu yazdı.
ABD MEDYASI "AYRILDILAR" DİYOR
ABD medyasında çıkan haberlerde yaklaşık beş ay önce ilişki yaşamaya başlayan Türk yazar Metin Hara ile dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima'nın ayrıldığı öne sürmüştü. Ancak Metin Hara ile Adriana Lima cephesinden konuyla alakalı bir açıklama gelmemişti.
ADRİANA, METİN'DEN HAMİLE
Metin Hara - Adriana Lima çifti için asıl bombayı Günaydın yazarı Bülent Cankurt patlattı. Cankurt'un bugün Günaydın'da köşesine taşıdığı iddiaya göre dünyaca ünlü manken, Türk sevgilisinden iki aylık hamile.
İşte Cankurt'un yazısındaki ilgili kısım;
Dünya magazin gündeminde de yankı uyandıran Metin Hara ile Adriana Lima aşkı, yerli-yabancı herkesin çenesini yormaya devam ediyor! Uzun süre kimsenin inanmadığı bu aşkın bittiğine dair yerli meslektaşlarım uzun süre kalem oynatmıştı. Şimdi de bayrağı ABD basını aldı! Adriana Lima, Elton John'un Oscar partisine tek başına gidince, New York Post'un magazin yazarı Richard Johnson, ayrıldıklarını iddia etti; külliyen yalan!
RESMEN YENGEMİZ OLACAK
Nedense dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima ile Metin Hara'yı kimse birbirine yakıştıramadı! Ancak herkesi daha da dumura uğratmaya hazırlandıklarını belirteyim. Hatırlarsanız; çifte yakın bir arkadaşım yazdan beri flört eden aşıkların 'önce bebek, sonra nikah' modasına uymaya karar verdiklerini söylemiş, ben de yazmıştım. Beş yıl evli kalıp 2014'te boşandığı Sırp basketbolcu Marko Jaric'le evliliğinden Valentina ve Sienna adında iki kızı olan Adriana Lima, Metin Hara'dan bebek sahibi olmak istiyormuş. Ayrıldılar iddiası ortaya atılınca o arkadaşımı aradım. "Ne ayrılması, Adriana Lima iki aylık hamile" dedi. Arkadaşım, daha önceki konuşmamızda, "Eğer Adriana hamile kalırsa evlenecekler" demişti. Görünen o ki, çok yakında Adriana Lima resmen yengemiz olacak.
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